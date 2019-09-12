В Виктории, столице провинции Британская Колумбия, самолет, на котором прилетел премьер-министр Канады Джастин Трюдо, столкнулся на аэродроме с автобусом. Об этом сообщает CBC News.

Автобус для представителей СМИ, который стоял на аэродроме, во время отъезда задел крыло самолета либеральной партии Канады, на котором Джастин Трюдо путешествует во время избирательной кампании. В Викторию Трюдо прибыл вместе с членами избирательного штаба и журналистами в первый день избирательной кампании для ведения агитации.

Во время столкновения никто не пострадал, но пока неясно, потребует ли самолет ремонта. По словам руководителя избирательного штаба Либеральной партии, немедленных изменений в планах премьер-министра не будет.

Фото: cbc.ca

Напомним, на "семейном фото" встречи G7 Трамп чмокнул жену Макрона и Меланья отомстила ему с Трюдо.

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