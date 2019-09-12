За время своего президентства Владимир Зеленский совершил 20 поездок в пределах Украины и 6 за границу. Об этом сообщили в Департаменте доступа к публичной информации Офиса президента Украины, передает 112 Украина.

"По информации, предоставленной Департаментом по вопросам Государственного протокола и церемониала, с 20 мая 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским было осуществлено 6 зарубежных визитов и 20 рабочих поездок в пределах Украины", - сообщили в пресс-службе.

В то же время в ОП отметили, что в Департаменте по вопросам Государственного протокола и церемониал отсутствует информация относительно самостоятельных зарубежных визитов и рабочих поездок в пределах Украины руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Напомним, что стала известна дата визита Зеленского на Генассамболею ООН, где он встретится с Трампом.

Также мы писали о том, что Зеленский в Польше принял участие в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны.