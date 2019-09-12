Днем в среду, 11 сентября, в Харькове мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщается на странице "Харьков Now" в Facebook.

Инцидент произошел недалеко от жилмассива "Горизонт" в Индустриальном районе города. Около 14:00 девочка возвращалась из школы, к ней подошел мужчина, который ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Насильник издевался над девочкой два часа. После этого она смогла сама вернуться домой и рассказать о случившемся.

Школьницу доставили в больницу, она находится там и сейчас, ее жизни ничего не угрожает, с ней работают психологи.

В полиции уточняют, что уголовное производство открыто по статье 152 УК Украины ("изнасилование"). Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Приметы насильника: рост - 175 см, около 25 лет, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом.

Скриншот, фото: Facebook/ Харьков NOW

Напомним, в киевском ТРЦ педофил надругался над ребенком, который раздавал там листовки.

Также мы писали, что в Черниговской области полицейские поймали педофила, который надругался над 11-летней девочкой.