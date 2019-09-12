Утром в четверг, 12 сентября, в трех десятках городов России начались обыски в штабах сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом написал в Twitter глава сети штабов Леонид Волков.

По его данным, обыски идут, в частности, в Петербурге, Краснодаре, Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Казани, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Пензе, Оренбурге, Кургане, Саратове, Балакове, Красноярске, Челябинске, Белгороде, Томске, Тамбове и других.

Фото: twitter.com

Сторонники Навального отмечают, что в списке уже 29 городов и более 80 адресов: не только квартиры координаторов и штабы, но и квартиры сотрудников штабов, активных волонтеров; в ряде случаев приходят по месту регистрации, к родственникам.

Силовики связывают следственные действия с делом об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией, добавил Волков и обратил внимание, что у ФБК нет региональных филиалов и офисов и штабы Навального являются другой структурой. Волков считает, что цели обысков - изъять как можно больше техники, напугать активистов и, помешав работе штабов, ликвидировать штабную структуру сторонников Навального.

Уголовное дело в отношении руководства ФБК об отмывании 1 млрд рублей было возбуждено 3 августа. По версии следствия, деньги, полученные преступным путем, неизвестные лица положили на разные банковские счета, а с них перечислили в ФБК. 8 августа в офисе фонда прошли обыски по этому делу. Накануне единого дня голосования обыски прошли в штабах Навального в Москве и Петербурге.

Напомним, что в конце августа российский оппозиционер Навальный после 30 суток ареста вышел на свободу.

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