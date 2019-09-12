В Украине началась новая волна разоружения добровольческих батальонов. Которые, как оказалось, никуда из Донбасса не выходили, как об этом говорилось еще год назад.

Вчера сдали оружие сразу три формирования - батальон имени Шейха Мансура, ОУН и 8-й батальон "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша.

Разоружила их полиция под руководством зама Авакова Вячеслава Аброськина, который в ближайшее время собрадся увольняться.

И, хотя акция подается как сугубо добровольная, нужно понимать, что вряд ли добробаты сдали оружие в полном объеме и просто так.

"Страна" выяснила подоплеку событий и как они связаны с процессами урегулирования на Донбассе и переговорами "Нормандской четверки".

Что сообщила полиция

В официальном заявлении правоохранителей говорится, что решение расстаться с арсеналом оружия приняли сами добровольцы.

"Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать оставшееся оружие полицейским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область".

Формулировка этой фразы выдержана в прошедшем времени - "защищали". Из нее следует, что на сегодня добровольцы уже не воюют на Донбассе. Что логично - иначе зачем бы они сдавали оружие полиции?

Судя по фото - арсенал у добробатов был внушительный.





"Это только половина"

Как выяснила "Страна", к выводу добробатов с линии фронта их руководство готовилось давно. Поэтому вместе с бойцами вывозили и "материально-техническую часть" на заранее подготовленные региональные опорные базы УДА и ОУН в глубоком тылу в мирных областях Украины.

Вместе со снаряжением была вывезена большая часть оружия и боеприпасов.

Как пояснил "Стране" источник в СБУ, часть вооружения все же пришлось оставить на базах добробатов, расположенных во втором эшелоне обороны ООС.

"Не вывезли пушки и минометы, а также боеприпасы к ним, которыми обзавелись за годы войны добробаты, по простой причине – это слишком габаритное оружие и их бы просто не выпустили с ними с Донбасса. Также оставили на базах гранаты и взрывчатку. Вот это оружие и сдают. Личное оружие – автоматы и пистолеты бойцов давно уехали вместе с ними на территориальные базы добробатов. Поэтому то, что вчера и сегодня сдали – это лишь половина того, что было у батальонов, этого своего рода показательное мероприятие", - утверждает сотрудник СБУ.

Что известно об этих добробатах

Все три формирования, которые начали сдавать оружие - выходцы из "Правого сектора".

Батальон имени Шейха Мансура - это чеченское соединение, которое появилось в октябре 2014 года. О его создании объявили в Дании, где проживало много бывших борцов за "республику Ичкерию". Возглавил это образование чеченец Муслим Чеберлоевский.

По слухам, он не совсем законно пересек границу Украины (до Майдана, по его признанию, СБУ отлавливала беглых из РФ чеченцев и передавала их Москве). Но потом вполне открыто влился со своим батальоном в ДУК "Правый сектор".

В отряд Чеберлоевского входил убитый позже в Киеве Тимур Махаури - его авто взорвали на Бессарабской площади в Киеве осенью 2017 года. А за несколько месяцев до того Махаури задерживали за ограбление, но он оказался на свободе.

Есть фото, где с Чеберлоевским (с поднятым указательным пальцем) запечатлена и убитая позже в Киеве Амина Окуева - жена командира еще одного чеченского батальона Адама Осмаева.

Батальон имени шейха Мансура,несмотря на громкое название, еще с 2015 года не воевал самостоятельно, действуя в составе подразделений "Правого Сектора" и составлял от силы около десятка бойцов.

Следующий разоруженный батальон - ОУН. Это формирование под командованием Николая Коханивского и ряда других националистов. Оно создавалось на базе батальона территориальной обороны Нежина. Воевать начал с августа 2014 года на базе ДУК "Правый сектор". Находился в районе Песок, где и другие формирования Яроша.

Третье соединение - 8-й батальон "Украинской добровольческой армии", он же "Аратта". Им командует соратник Яроша Андрей Гергерт ("Червень"). Соединение базировалось в селе Юрьевка под Мариуполем и изначально входило в УДА.

УДА и ОУН не являются официальным военными подразделениями. То есть, по сути, это незаконные вооруженные формирования, с существованием которых украинская власть долгое время мирилась. С одной стороны - из-за опасения вооруженного противостояния с добробатами как на Донбассе, так и в тылу. С другой - добробатовцы нередко выполняли "неофициальные" задания штаба АТО на линии фронта.

Но с лета прошлого года процесс "зачистки" добробатов начали форсировать, о чем тогда же рассказывала "Страна".

Лидер УДА - Дмитрий Ярош - еще в октябре 2018 года заявил о выходе всех своих подразделений из Донбасса и создании отрядов территориальной обороны по всей Украине.

Но, как видим по сообщению нацполиции, вывод несколько затянулся. Добровольцы еще на Донбассе и у них полно оружия.

"Стране" стало известно, что часть подразделений ОУН и УДА, несмотря на заявления о выходе, продолжала находиться на передовой – преимущественно в Марьинке и Песках, выполняя роль диверсионно-штурмовых групп. Руководство этими группами осуществлялось по двум линиям подчинения – из штаба ООС и, командования УДА.

И пока никто не говорит, что эти группы выведены из Донбасса, хотя число добробатовцев, по данным наших источников, там осталось небольшое (несколько десятков человек).

Тогда зачем было показывать передачу оружия?

Разоружение и Минский процесс

Судя по всему, мы имеем дело с "показательным выступлением" при подготовке встречи в Нормандском формате.

Минские соглашения требуют вывода незаконных воинский формирований из Донбасса. Под которыми Украина понимает сепаратистов и россиян, а Россия - украинские добробаты.

Батальоны считаются в Москве, "ДНР" и "ЛНР" одним из основных факторов, который перевел войну в кровавую и затяжную. И показательное их разоружение может добавить очков Зеленскому при подготовке встречи с Путиным в рамках нормандской четверки.

Как уже рассказывала "Страна", эта встреча сейчас активно готовится на уровне Киева, Москвы, Парижа и Берлина. Правда, подходы разных сторон к ней далеко не во всем совпадают.

Европа настаивает на скорейшей встрече, с минимальными предварительными условиями. Что выгодно в целом и Киеву.

У Москвы же другая позиция. Кремль требует накануне встречи решить ряд вопросов. Это обмен пленными (первый уже произошел), разведение сил на трех контрольных участках (выполнено только на одном) и главное - подписание "формулы Штайнмайера".

Она подразумевает выборы на неподконтрольных территориях под эгидой ОБСЕ и после них - предоставление региону особого статуса.

Именно от этих обязательств, как несложно догадаться, пока и уклоняется Зеленский (остальные условия Кремля более-менее выполнимы). Президент Украины неоднократно говорил, что против особого статуса Донбасса, особенно - занесенного в Конституцию, как того требуют Минские соглашения.

Однако встреча с Путиным нужна Зеленскому как для внутреннего пиара (он обещал остановить войну), так и для выполнения требований Евросоюза. Поэтому в Киеве изыскивают другие способы смягчить позицию Москвы. Например, заявлениями о том, что Киев больше не будет стучаться в двери НАТО. Или показательным разоружением добробатов.

Разумеется, все это политические спецэффекты. Чего не могут не понимать в Кремле. Но рассчитаны они скорее всего на европейцев. Которым, если Москва начнет упорствовать и требовать "формулы Штайнмайера", в Киеве могут сказать: "Мы и так пошли на серьезные уступки, разоружаем добровольцев, обещаем не идти в НАТО, а Путин все равно недоволен".

И дальнейшее уже зависит от позиции Европы, которая может принять "формулу Штайнмайера" или предложить какой-то другой вариант политического урегулирования. При этом очевидно, что он в любом случае упрется в вопрос особого статуса Донбасса, прописанного в Минских соглашениях.