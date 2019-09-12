В США умер актер и певец Джефф Фенхольт, получивший всемирную славу, после того как исполнил главную роль в бродвейском мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда".

Джефф Фенхольт, фото: tmz.com

Его нашли мертвым в собственном доме. Известно, что актер незадолго до смерти жаловался на здоровье. Полиция исключает насильственный характер смерти.

Джефф Фенхольт умер в возрасте 69 лет. Популярность актеру принесла роль Иисуса Христа в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера, который вышел на сцену в 1971 году. Мюзикл выдержал на Бродвее более 700 постановок. А после премьеры Джефф Фенхольт попал на обложке журнала Time в полном костюме и с терновым венцом на голове.

Фото: tmz.com

Кроме того, Джефф Фенхольт был защитником христианства. Он признался, что вера спасла его от наркотической и алкогольной зависимости.

Сцена из мюзикла

Видео: MrPoochsmooch

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