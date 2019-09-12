На Донбассе три добровольческих подразделения добровольно передали свое вооружение Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать оставшееся оружие полицейским", - говорится в сообщении. Отмечается, что добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область.

Фото: facebook.com

До этого стало известно, что половина украинцев не нашли никаких оправданий преступлениям военных и добробатовцев.

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