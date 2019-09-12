В четверг, 12 сентября, с 09:00 возобновит работу аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны), передает сообщество аэропорта в Facebook.

"В аэропорту тишина... Аэродром на релаксе, тешится в лучах ласкового сентябрьского солнца. Уже в 9.00, 12 сентября, терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. В итоге все что запланировали - реализовали, все работы выполнены, последние доработки... Добро пожаловать!", - написали в Facebook представители аэропорта.

Фото: facebook.com

Напомним, что со 2 по 12 сентября были закрыты на ремонт взлетно-посадочные полосы в аэропорту "Жуляны", а рейсы десяти авиакомпаний из аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского обслуживались в Международном аэропорту "Борисполь".

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