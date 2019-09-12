В городе Гожув-Велькопольски на западе Польши мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию. Немецкие правоохранители застрелили его при попытке задержания. Об этом сообщает польское издание Interia Fakty.

Отмечается, что трагедия произошла днем 11 сентября. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся. 26-летнего нападавшего объявили в розыск.

Правоохранители выяснили, что он бежал в Германию. Немецкие полицейские перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина. Когда его автомобиль заблокировали, он вышел из машины и направил на правоохранителей пистолет. Полицейские открыли огонь на поражение и мужчина погиб на месте. По предварительной информации, нападавший и убитая им украинка были знакомы. Причиной убийства, как утверждается, стал отказ женщины встречаться с ним.

Напомним, что в Польше 6 сентября убили 26-летнюю жительницу Львовской области.

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