Американские астрономы сделали удивительное открытие. При помощи космического телескопа "Hubble" они обнаружили водяной пар в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной в созвездии Льва, на расстоянии 110 световых лет.

Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy. Планета K2-18b в восемь раз тяжелее и в два раза больше Земли. При этом экзопланета теоретически может поддерживать жизнь, поскольку располагается в зоне обитаемости своей звезды. Ученые полагают, что температурный режим на планете похож на земные условия.

На K2-18b есть вода в жидкой форме. По словам исследователей, нельзя утверждать, что на планете найдутся океаны, но такая возможность существует. Джованна Тинетти, которая входит в число авторов исследования, называет K2-18b "лучшим кандидатом" среди экзопланет, если речь идет о поиске жизни вне Земли.

K2-18b стала первой среди 4 тыс. обнаруженных экзопланет, которая обладает и каменистой поверхностью, и водой в атмосфере. Обычно исследователи находят либо газовых гигантов, либо каменистые планеты без атмосферы.

Занимавшаяся исследованием профессор Джованна Тинетти из Университетского колледжа Лондона называет открытие "умопомрачительным", как передает ВВС.

"Впервые мы обнаружили воду на планете, расположенной в обитаемой зоне, где температура допускает присутствие жизни", - говорит она.

Компьютерное моделирование позволяет предположить, что до 50% атмосферы этой планеты состоит из воды.

Эта планета всего вдвое больше Земли, температура на ней - между 0 и 40 градусами Цельсия - позволяет воде оставаться в жидком состоянии.



"Это открытие приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: уникальна ли Земля?" - говорит участвовавший в исследовании доктор Ангелос Циарас.

"Условия на K2-18b могут быть пригодны для жизни, но сейчас наверняка подтвердить эту гипотезу невозможно. Единственное, что остается, - дождаться появления в 2020-х годах нового поколения космических телескопов, которые смогут проанализировать состав газов в атмосфере K2-18b и установить, есть ли среди них произведенные живыми организмами", - говорит участник исследования доктор Инго Вальдманн.

"Это один из главных вопросов в науке. Мы всегда хотели узнать, одни ли мы во Вселенной. В течение следующих 10 лет мы узнаем, есть ли в атмосфере планеты химические элементы, произведенные живыми существами", - говорит он.

Этот подход, однако, чреват определенными трудностями. Прежде всего, у астрономов нет консенсуса по поводу того, наличие каких именно газов может свидетельствовать о присутствии жизни на планете.

Планету K2-18b открыли в 2015 году. Она является суперземлей, то есть обладает массой в диапазоне между Землей и Нептуном, и пригодна для спектроскопических исследований. Планета находится в системе красного карлика, расположенного в созвездии Льва. Воду находили и на других планетах, но там температура была либо слишком низкой, либо слишком высокой для поддержания жизни.

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