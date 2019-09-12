Детективы Госбюро расследований (ГБР) занялись делом по факту растраты почти 37 млн гривен во время строительных работ на военном полигоне "Широкий лан". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения убытков государству в сумме около 37 млн грн во время выполнения строительных работ на территории военного полигона "Широкий Лан", - уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, убытки вызваны небрежным отношением к службе одного из офицеров Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил.

Досудебным расследованием установлено, что еще в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком был заключен договор на строительство лагерного городка и обустройство территории полигона "Широкий лан". По условиям договора объект должен быть полностью готов и сдан в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена. Ответственным за осуществление технического надзора лицом был назначен офицер Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.

"Однако он ненадлежащим образом выполнил определенные обязанности - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору. И как следствие, компания-строитель получила от Минобороны 135 млн грн. А 37 млн ​​грн из этой суммы уплачены за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующий ущерб государству", - рассказали детали в ГБР.

Этом делу присвоена следующая квалификация: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины); присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины); небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Досудебное следствие - продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский предложил Раде расширить полномочия директора ГБР и сделать Бюро правоохранительным органом.

Также мы рассказывали, что на Порошенко в ГБР завели уголовное дело из-за выплаты судьям без полномочий 388 миллионов.