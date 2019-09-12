ГБР выясняет, как при обустройстве полигона "Широкий лан" смогли украсть 37 миллионов гривен
Детективы Госбюро расследований (ГБР) занялись делом по факту растраты почти 37 млн гривен во время строительных работ на военном полигоне "Широкий лан". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения убытков государству в сумме около 37 млн грн во время выполнения строительных работ на территории военного полигона "Широкий Лан", - уточнили в пресс-службе.
По предварительной информации, убытки вызваны небрежным отношением к службе одного из офицеров Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил.
Досудебным расследованием установлено, что еще в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком был заключен договор на строительство лагерного городка и обустройство территории полигона "Широкий лан". По условиям договора объект должен быть полностью готов и сдан в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена. Ответственным за осуществление технического надзора лицом был назначен офицер Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.
"Однако он ненадлежащим образом выполнил определенные обязанности - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору. И как следствие, компания-строитель получила от Минобороны 135 млн грн. А 37 млн грн из этой суммы уплачены за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующий ущерб государству", - рассказали детали в ГБР.
Этом делу присвоена следующая квалификация: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины); присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины); небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Досудебное следствие - продолжается.
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