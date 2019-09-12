Первый заместитель главы Нацполиции Украины, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин отрицает факт своего увольнения с высокого поста. Об этом он написал в своем Facebook.

"Cегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, собратья по защите нашей страны", - написал Вячеслав Аброськин.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Аброськин сравнил нардепа Куприя с псом и опроверг его слова о своем бегстве из Украины.