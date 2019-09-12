"Я в Мариуполе, принимаю оружие от добробатов, уже 10 тонн", - Аброськин отрицает свою отставку. Фото
Первый заместитель главы Нацполиции Украины, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин отрицает факт своего увольнения с высокого поста. Об этом он написал в своем Facebook.
"Cегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, собратья по защите нашей страны", - написал Вячеслав Аброськин.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что Аброськин сравнил нардепа Куприя с псом и опроверг его слова о своем бегстве из Украины.
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