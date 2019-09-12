В президентской партии "Слуга народа", заявили о том, что досрочные местные выборы возможны в нескольких областях после завершения процесса формирования местных общин, а также в "проблемных городах".

Об этом Александр Качура, замглавы Комитета Рады по вопросам организации госвласти и местного самоуправления, депутат "Слуги народа" рассказал "Украинской правде".

"По поводу возможных местных выборов, то я все же хотел бы, чтобы процесс децентрализации завершился, а только после этого, думаю, выборы будут возможны", - ответил Качура на вопрос, означают ли изменения в составе ЦИК, что украинцев ждут внеочередные выборы в регионах.

Он предположил, что процесс децентрализации может завершиться весной.

"Я не исключаю такой вариант, потому что если процесс децентрализации завершится, все общины будут сформированы, тогда понятно, что логична перезагрузка. Но есть много регионов, и я об этом говорил и руководству нашей партии, и Офису президента, которые следует перезагрузить сейчас", - сказал Качура.

Он не сообщил, о каких именно регионах идет речь, заявив лишь, что, например, в Сумской области есть такой проблемный город.

На уточняющий вопрос, идет ли речь также об Одессе, Харькове, Луцке и Киеве, Качура только подтвердил, что тоже считает эти города "проблемными".

Ранее "Страна" в материале "Под досрочные выборы" выяснила зачем Зеленский решил полностью поменять состав ЦИК.