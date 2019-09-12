В США произошла авиационная катастрофа. В штате Огайо, около аэропорта Толедо Экспресс, потерпел крушение грузовой самолет, в результате чего погибли два человека. Одному погибшему члену экипажа было 69 лет, второму - 72. Оба они из Техаса.

Самолет направлялся в аэропорт Толедо Экспресс из Мемфиса. В администрации аэропорта рассказали, что самолет перевозил автозапчасти. Об этом сообщает местный канал WTOL.

Фото: wtol.com

Самолет рухнул на стоянку для грузовиков неподалеку от аэропорта и протаранил несколько пустых автомобилей, в результате чего пвспыхнул пожар.

Несколько пожарных подразделений из разных округов были вызваны для ликвидации последствий ЧП, полиция заявила, что полностью контролирует ситуацию.

Ранее "Страна" сообщала, что в США разбился самолет с пассажирами, никто не выжил.

Также мы рассказывали, что в США разбился на параплане создатель многомиллионного ютуб-канала The King of Random.