Городской голова Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко инициирует рассмотрение в Киевраде вопроса о моратории на новое строительство и реконструкцию зданий с изменением внешних форм в Киеве. Его хотят ввести до 2020 года в связи с инвентаризацией объектов нового строительства.

Об этом говорится в проекте решения Киевсовета №2768, который был зарегистрирован 10 сентября, передают Украинские новости.

Также предлагается ввести мораторий на выдачу департаментом градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации градостроительных условий и ограничений на новое строительство на период действия временного моратория.

Кроме этого, предусмотрен запрет на выдачу разрешительных документов, технических условий, других исходных данных для проектирования объектов градостроительства для осуществления нового строительства и реконструкции с изменением геометрических размеров объектов.

При этом мораторий не будет распространяться на новое строительство или реконструкцию объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов, находящихся в аварийном состоянии, объектов, строительство которых осуществляется по заказу органов государственной власти или местного самоуправления.

Как сообщала "Страна", городской голова Киева Виталий Кличко провел личную примерку формы для коммунальщиков, пока его пытались уволить в Кабинете министров.

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