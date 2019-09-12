Коломойский и все-все-все: загадка одного фото

Хотя вчера в парламенте и на международной арене обсуждалось много серьезных тем, основной для обсуждения в Украине стала фотография, на которой президент Зеленский проводит совещание с премьером Гончаруком, главой своего офиса Богданом и просто Коломойским.

Причем на фото все показано таким образом, что, по сути, Зеленский и Коломойский раздают указания, а Богдан и Гончарук записывают. Конечно, можно предположить, что президент и олигарх случайно оказались без бумаг, а глава ОПУ и премьер с бумагами. Но, когда фото распространяется самой властью, случайно там ничего не бывает.

Это фото – сигнал всем. И в Украине, и за рубежом. Аналитики и СМИ долго гадали, каким влиянием в нынешней украинской власти обладает Коломойский. После этого фото можно смело говорить о том, что – очень сильным. Если олигарх способен даже рассадить вокруг себя всю верхушку власти для постановочного фото, то эта власть не ограничена ничем.

И впереди нас ждет попытка построения государства с одним олигархом. Более полновластным, чем Ахметов при Януковиче или Порошенко при Порошенко.

Впрочем, вряд ли этот многих устроит и внутри страны и за ее пределами. Поэтому чем больше будет ощущаться влияние Коломойского, тем сильнее будет расти и сопротивление.

Может ли Зеленский сказать МВФ "нет"?

Пока Зеленский и Гончарук фотографировались с Коломойским, в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Ее цель – выработка новой программы сотрудничества с новым правительством и новым президентом.

И эти переговоры будут лакмусовой бумагой в отношении того, насколько Зеленский и его команда готовы проводить хотя бы относительно независимую политику.

Безусловно, никто не ждет, что Зеленский по опыту Голобородько пошлет МВФ в ж…у. Однако за последние месяцы несколько раз разгонялась информация, что новый президент говорил "нет" эмиссарам Трампа. Между тем, для страны важнее, чтобы он смог сказать "нет" эмиссарам МВФ – особенно в вопросе цены газа.

Очевидно, что ряд других пунктов старой программы сотрудничества нынешняя власть готова выполнять сама – это касается, например, открытия рынка земли. Но ключевым является вопрос о газе.

Отход от принципа единой цены газа (и для промышленности, и для населения) на уровне импортной (плюс НДС и доставка) – это отказ от массовой энергетической бедности. И от грядущего коллапса всей системы ЖКХ. А неизбежность этого коллапса можно проследить, если понаблюдать за тем, как в последние три года растут долги населения за коммунальные услуги. Преимущественно – долги за отопление и газ.

Так что сегодня вопрос переформатирования газового рынка – это во многом уже вопрос существования страны. И если Зеленский сможет сказать "нет" старым пожеланиям МВФ по этому пункту, он действительно сможет претендовать на звание государственного деятеля. А если не сможет – то останется популистом, для которого падение рейтинга – лишь вопрос времени.

Криминализация незаконного обогащения: римейк

Верховная Рада тем временем начала выполнять одно из требований МВФ и Евросоюза – проголосовала в первом чтении за возврат уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Ничего нового в этом законопроекте нет – по сути, речь идет все о той же норме, которую принимал старый парламент под давлением Запада и которую отменил Конституционный суд.

И, в общем-то, всем известно, что формально КС был прав: с точки зрения презумпции невиновности неправильно, когда госслужащий доказывает законность происхождения собственных средств. А значит, теоретически вновь будет возвращена возможность того, что норму отменят тем же способом.

Однако – только теоретически. Во-первых, в новом парламенте (по крайней мере, на данный момент) нет 45 депутатов, готовых подать в КС представление о незаконности изменений в Уголовный кодекс.

То есть в глубине души к этому готово гораздо больше, но из тактических соображений никто этого делать не будет. Разве что мажоритарщики из "За майбутне" и внефракционные. Остальным невыгодно выставлять себя защитниками коррупции.

Во-вторых, даже если 45 депутатов наберется, не факт, что КС повторит собственное решение, рискуя нарваться на общественную обструкцию. Противоположное решение судьи тоже вряд ли примут, поэтому просто засунут представление в долгий ящик, как это уже пятый год происходит с представлением по закону о люстрации.

А потому криминализация незаконного обогащения все-таки произойдет. Другой вопрос, что в законопроекте Зеленского установили высокую планку, начиная с которой идет не просто уголовное ответственность, а еще и тюрьма. А именно - более 14 млн гривен разницы между активами ранее указанными в налоговых декларациях доходами. Чем вывели из под тюрьмы львиную долю чиновников и нардепов.

"Нормандская" встреча – через две недели?

Встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти через пару недель. Об этом заявила не кто-нибудь, а сама канцлер Германии Меркель.

Но говорить о том, что встреча состоится в указанные сроки нельзя. Говоря о предстоящей саммите, Меркель одновременно заявила о своих надеждах насчет того, что на самой встрече удастся продвинуться вперед в вопросе выполнения Минских соглашений. А это уже не совсем то, чего хочет Зеленский.

По сути, сейчас существуют три позиции. Позиция Москвы: сначала продвижение в Минских соглашениях, потом встреча. Позиция Берлина и Парижа: сначала встреча, потом выполнение Минских соглашений. Позиция Киева: сначала встреча, а потом – непонятно что.

Поэтому украинской власти нужно сегодня не только лоббировать встречу "нормандской четверки", но и дать ответ на вопрос – готова ли она выполнить Минский соглашения? И если не готова, то что она может предложить взамен. Причем замена должна быть равнозначной – то есть такой, под которой подпишутся Москва, Донецк и Луганск.

США и Украина: что будет после Болтона?

Несмотря на важность встречи "нормандской четверки", главной темой обсуждения в мире вчера было скоропостижное увольнение Трампом советника по национальной безопасности Болтона. Произошло это спустя считанные недели после того, как Болтон посетил Киев. И хотя необязательно, что между двумя событиями есть непосредственная связь, несомненно, что украинский вопрос тоже сыграл свою роль в увольнении советника президента США.

Впрочем, похоже, что расхождение между Трампом и Болтоном получилось более глобальным. Болтон действительно оказался ястребом, что пришлось не по вкусу прагматику Трампу. Хозяин Белого дома понимает, что ключевым вопросом на президентских выборах 2020 года будет вопрос роста экономики США, а для его продолжения необходимо вести только одну войну – торговую войну с Китаем. Болтон же ставил во главу угла геополитику, предлагая воевать одновременно против Китая и России (а заодно против Ирана и Венесуэлы), что, по мнению Трампа, только ослабляет его усилия на главном фронте.

Трампу нужен на посту советника второй Трамп. Если он найдет такого человека, то политика Белого дома в отношении России, Ирана и Венесуэлы будет подчинена одному вопросу – продолжения экономического наступления на Китай. Соответственно, в позиции по украинско-российскому конфликту возможны подвижки в сторону компромисса с Кремлем.

Но это – если второй Трамп будет найден. Потому что до сих пор, при всей кажущейся бесконечности выбора, президент США не смог найти того, кто будет вести в мире его политику, а не свою собственную.