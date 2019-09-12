Наставник известного филиппинского боксера в легком весе Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фредди Роуч выразил желание увидеть встречу на ринге своего подопечного с нашим чемпионом мира Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Роуча цитирует boxingnews24.com.

"Хочу, чтобы Мэнни подрался с Ломаченко. Я устал слышать о том, что он (Ломаченко - Ред.) лучший боксер в мире, потому что это не так", - сказал Роуч.

На данный момент 40-летний Пакьяо владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (66,7 кг), а Ломаченко - чемпионскими титулами WBO, WBA и WBC в легком весе (61,2 кг).

В 2018 году Ломаченко высказывался о возможной встрече в ринге с Пакьяо, заявив, что не горит желанием проводить ее, так ничего не выиграет от этого.

"Всё-равно скажут: "Ты побил старика, ты загнал его не в его вес", - говорил тогда Лома.

Как сообщала "Страна", Ломаченко до конца 2019 года может выйти на ринг против 20-летнего американца Дэвина Хэйни. Это может произойдет, если тот одержит победу над Зауром Абдуллаевым в бою 13 сентября. Сам Ломаченко заявил, что следующий поединок будет не за пояс чемпиона IBF.

Напомним, что Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 12 октября.