В полиции Киева обратились с просьбой к гражданам в установлении разбойников, которые нападали на ювелирные магазины.

Информаторы, которые помогут установить местонахождение злоумышленников гарантированно получат 100 000 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские установили, что злоумышленники работали в группе по четко определенной схеме: пока один вооруженных фигурант заходил в заведение, двое других в это время дежурили на улице. После совершения преступления они расходились в разные стороны, чтобы уголовное троицу не зафиксировали вместе камеры видеонаблюдения.

Приметы разыскиваемых лиц:

Возраст 30-35 лет, рост - 180-185 см. Худощавый, с короткой прической. Может быть одет в спортивную куртку с темными полосками вдоль рукавов и вставками на груди, синие джинсы, темную обувь. На голове - серая панама с красным и белым ободками.

Фото:

Возраст 40-45 лет, рост - 175-180 см. Среднего телосложения, темные короткие волосы с лобными залысинами, смуглый. Может быть одет в темно-синюю футболку, темные брюки и обувь. С собой может иметь черную спортивную кофту.

Возраст 40-45 лет, рост - 180-185 см. Крепкого телосложения, лысый. Может быть одет в черную футболку с буквой «В» белого цвета на груди, темные брюки и обувь.

Если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет разыскать этих лиц, просим звонить по номерам 066-093-85-04 или 102. За помощь в установлении местонахождения разыскиваемых гарантирована награда - 100 000 гривен.

Разыскиваемые лица обоснованно подозревают в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов.

Видео: youtube.com/поліція Києва

Как сообщала "Страна", объявлен в уголовный розыск налетчик на ювелирку, которому дал отпор охранник. Правонарушитель с места происшествия скрылся после того, как охранник заведения дал ему отпор.

Также мы писали о том, что сотрудники полиции задержали шестерых разбойников, напавших на 1 полицейского на Оболони в Киеве.