В Черниговской области бывший участник убил односельчан и едва не покончил с собой. Сейчас он в СИЗО.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"39-летний экс-участник АТО с ножом и пистолетом напал на односельчан в Черниговской области. Ножом он порезал четырех человек, а еще поджег кабинет председателя сельсовета. После этого полез в петлю", - говорится в материале.

Как рассказывают свидетели, мужчина сначала явился с ножом к бывшей жене и исполосовал ее мать, в это время 9-летний сын успел убежать.

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