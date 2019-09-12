В Борисполе Киевской области водитель автомобиля Nissan GT-R ехал на большой скорости и не отреагировал на сигналы от патрульных остановиться - синие и красные проблесковые маячки и громкоговоритель.

Его удалось поймать только благодаря созданию искусственного затора и преследованию на служебной машине. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Во время общения с "гонщиком", инспекторы установили, что у 21-летнего водителя нет документов на управление транспортным средством, а поверхностная проверка показала, что он имел предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновыми пулями, и 9 шаров к нему. Водитель предоставил патрульным разрешение на оружие, однако оригинальность документа еще проверяется.

Автомобиль патрульные эвакуировали на штрафстоянку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Водитель получил административный протокол сразу по двум статьям Кодекса Украины по Административные правонарушения.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", во Львовской области автобус с двумя десятками детей поехал на красный свет светофора, в результате чуть не произошло столкновение с поездом.

Также появилось видео, как ночью под Киевом шикарный кабриолет влетел в столб на пустом перекрестке.