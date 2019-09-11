В среду, 11 сентября, в Киеве на проспекте Правды пожилой мужчина хотел забежать в троллейбус, но не успел и "врезался" в дверцу. Он упал и ударился головой.

Водитель троллейбуса говорит, что не заметил пассажира и остановился только тогда, когда другие пассажиры сказали ему об инциденте. Врачи скорой госпитализировали пострадавшего.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве вечером случилось смертельное ДТП, Перебегавший оживленную дорогу в неположенном месте пешеход буквально врезался в грузовик.

А в Стрые Львовской области автомобиль сбил на улице мужчину с двумя детьми, в результате наезда погиб четырехмесячный мальчик. ДТП произошло 30 августа. Сообщение о том, что в райцентре Стрый на улице Галицкой случался наезд на людей, поступило в местный отдел полиции в 20:22.