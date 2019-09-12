В огненном столкновении под Киевом погибли три человека. Фото и видео с места ДТП
На Киевщине произошло ДТП с трагическими последствиями.
Как говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.
Отмечается, что на автодороге возле города Кагарлык произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, которые ехали на встречу друг другу.
Следствием происшествия стало то, что одна машина загорелась после столкновения, а результате ДТП погибли три человека.
На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Харькове полиция объявила план перехват автомобиля, который насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места трагедии.
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