На Киевщине произошло ДТП с трагическими последствиями.

Как говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Отмечается, что на автодороге возле города Кагарлык произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, которые ехали на встречу друг другу.

Следствием происшествия стало то, что одна машина загорелась после столкновения, а результате ДТП погибли три человека.

На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Харькове полиция объявила план перехват автомобиля, который насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места трагедии.

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