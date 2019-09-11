В Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Чехии Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями закарпатских русинов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении, опубликованном вечером в среду, 11 сентября.

Как сообщала "Страна", в Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по набору иностранных работников: теперь украинцев будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.