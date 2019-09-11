Владимир Цемах, один из ключевых участников состоявшегося в субботу "Большого обмена", возвращается из России на неподоконтрольную Киеву территорию Донецкой области.

"Ура, дорогие мои, едем домой", - написала на своей странице Вконтакте его дочь Мария Левченко-Цемах под фотографией с отцом, передают Грати.

Как ранее сообщалось, 58-летнего Владимира Цемаха 27 июня украинские спецслужбы задержали на пороге собственной квартиры в Снежном, глубоко в тылу так называемой "ДНР" и вывезли на подконтрольную территорию, где предъявили подозрение в участие в террористической организации, а позже – в теракте.

В 2014 году он командовал противовоздушной обороной Снежного в вооруженных отрядах сепаратистов. Украинские спецслужбы называли его одним из ключевых свидетелей по делу о сбитом "Боинге". Сам он отрицал свою причастность к катастрофе.

Ранее "Страна" со ссылкой на СМИ сообщала, что в Нидерландах Цемаха из свидетеля по делу MH17 сделали подозреваемым.

Еще мы писали, что в ПАСЕ требуют от России предоставить Цемаха на допрос голландским следователям.