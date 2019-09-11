В среду, 11 сентября, на фб-странице журналиста Владимира Бойко появилась информация о возможной отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Кажется, вольнолюбивому украинскому народу таки удалось избавиться полевого командира Майдана, который стал настоящим символом Революции Достоинства: Арсен Аваков написал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел", – говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965

В комментариях к этому посту Бойко написал, что причиной отставки могли стать противоречия между Аваковым и Зеленским по поводу передачи Нацгвардии от МВД к президенту.

В тоже время, в МВД опровергли "Стране" информацию об отставке Авакова. "Это фейк", - сказали нам в ведомстве.

Сам Аваков уже прокомментировал эту информацию изданию TheBabel. "У этого президента моё заявление об отставке — будет всегда на столе", — сообщил министр.

Этот ответ напомнил историю с псевдоотставкой главы Офиса президента Андрея Богдана. Сначала прошли сообщения, что он написал заявление об отставке, а потом в ОП заявили, что все руководители Офиса написали такие заявления, но их никто не подписывал.

Ранее "Страна" сообщала о крупных перестановках в Нацполиции и что они значат.

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