Одесскую патрульную, которая обвинила руководство в возвращении к прежним методам работы, уволили.

Ранее Зоя Мельник публично обвинила свое руководство в том, что служба снова превратилась в старую Госавтоинспекцию, где надо выполнять планы по протоколам и штрафам, говорится в сюжете ТСН.

"Скандал дошел до столицы, в Одессу прибыла служебная проверка. По ее результатам, должностей лишились несколько командиров батальонов. А с ними приказ об увольнении получила и сама Зоя Мельник", - отмечается в материале.

Напомним, что резонансный конфликт между руководством и полицейской Зоей Мельник начался после того, как полицейская опубликовала у себя на странице в ФБ пост, в котором обвинила руководство патрульной полиции Одессы в нарушениях, коррупции и злоупотреблении властью.

Также Зоя Мельник упомянула и об угрозах, которые начали сыпаться на девушку в последнее время.