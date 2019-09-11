Лисиц, енотовидных собак и волков во всей Украине массово вакцинируют от бешенства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"...C уколами за хищниками ветеринары не бегают. Помогает авиация. Приманки с вакциной по лесам и полям разбрасывают с неба. Подняли 16 самолетов малой авиации, а в них - 8 с половиной миллионов доз", - говорится в материале.

Отмечается, что звери, которые заразились бешенством, теряют страх и идут к людям. Приманки на вид как спичечные коробки, дикие животные их любят и съедают.

Ранее "Страна" рассказывала, как серийный грабитель коров напал на фермера из Броваров, чтобы увести животное.

Еще мы писали, что на Волыни вакцину от бешенства для диких животных тоже разбрасывают с самолета.