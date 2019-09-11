В Украине начали массово прививать диких лисиц, енотовидных собак и волков от бешенства. Видео
Лисиц, енотовидных собак и волков во всей Украине массово вакцинируют от бешенства.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"...C уколами за хищниками ветеринары не бегают. Помогает авиация. Приманки с вакциной по лесам и полям разбрасывают с неба. Подняли 16 самолетов малой авиации, а в них - 8 с половиной миллионов доз", - говорится в материале.
Отмечается, что звери, которые заразились бешенством, теряют страх и идут к людям. Приманки на вид как спичечные коробки, дикие животные их любят и съедают.
Ранее "Страна" рассказывала, как серийный грабитель коров напал на фермера из Броваров, чтобы увести животное.
Еще мы писали, что на Волыни вакцину от бешенства для диких животных тоже разбрасывают с самолета.
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