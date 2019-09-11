Вера Брежнева опубликовала видео с танцем по песню Monatik'а "Love it ритм".

"Гуляй, душа моя. Настроение - рижский бальзам", - говорится в подписи к записи на ее Инстаграм-странице.

На видео Брежнева "зажигает" в бежевом боди, которое выгодно подчеркнуло все формы поп-звезды, особенно грудь. Поверх боди она надела светлый пиджак. "Шикарно", "Классный прикид", "Ни грамма жирочка", "Вера! Ну какая ж вы красотка!!! Фигура потрясающая! На вас смотреть одно удовольствие!", - отмечают пользователи.

Как сообщала "Страна", певица Лобода опубликовала фото с полосатым чемоданом. Для фотосессии она выбрала майку, леггинсы, байкерскую курточку, массивные кроссовки и бейсболку.

А Вера Брежнева сфотографировавшись в позе лотоса показала свой пресс.