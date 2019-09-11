В январе-августе 2019 года сотрудники Министерства финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекли в госбюджет 174,124 млрд гривен и 3,220 млрд долларов США, а также 189 млн евро.

Средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ снизилась до 17,9% по бумагам в гривне, но осталась на уровне 6,3% в долларах и 4,6% в евро.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода за указанный период составили 259,389 млрд грн, в том числе 216,239 млрд грн – в счет погашения номинальной стоимости. Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.

Как сообщала "Страна", в НБУ разрешили выводить деньги от продажи ОВГЗ и других операций за рубеж.

В частности, отменен ежемесячный лимит в сумме на вывод за рубеж средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов

Также в НБУ рассказали, что делать с монетами 1, 2 и 5 копеек, которые вскоре исчезнут.