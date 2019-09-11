Движение "Чесно" поймало на неперсональном голосовании депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук.

Это уже третий факт кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва и второй - среди "слуг народа" за две недели работы новоизбранного парламента, сообщает "Чесно".

Отмечается, что Копанчук нажала кнопку пульта сидящего справа Рублева.

Елена Копанчук - мажоритарщица "Слуги народа" по округу №189 в Хмельницкой области (город Нетешин, Белогорский, Изяславский, Красиловский и Теофипольский районы).

Она кнопкодавила сегодня в 13:32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" о совершенствовании нормирования в строительстве (№1052) за основу. Копанчук сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора.

Ранее мы информировали, как нардеп от "Слуги народа" занялся в Раде кнопкодавством и сразу написал пост с критикой кнопкодавов.

Также мы писали, что Рада отправила в Конституционный суд проект закона о лишении депутатов полномочий за прогулы и кнопкодавство.