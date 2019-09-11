В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, находившийся в международном розыске по линии Интерпола за причастность к деятельности ИГИЛ. Его задержали сотрудники СБУ.

Об этом передает УНН со ссылкой на спецслужбу.

“Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины для укрытия от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц. Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком 40 суток до поступления запроса о его выдаче. Сотрудники прокуратуры начали процедуру экстрадиционной проверки.

Как сообщала "Страна", в июне из Украины в Турцию экстрадировали турецкого гражданина, находящегося в международном розыске за участие в террористической организации "Аль-Каида".

Отметим, что в ИГИЛ заявляли, что это они устроили взрывы на Шри-Ланке, однако расследование это опровергло.