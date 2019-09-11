Фигурантка ДТП на главной улице Харькова Елена Зайцева находится в исправительном центре минимального уровня безопасности.

Здесь женщины, осужденные за нетяжкие преступления - кражи, неуплату алиментов, халатное отцовство. У них есть мобильная связь, интернет, также есть магазины за пределами колонии. Об этом сообщают "Факты".

В исправительном центре говорят, что женщин с подобными приговорами лишь четыре на всю Украину. Отправлять их в тюрьмы со строгим режимом не имеют права. Для них здесь создали отдельный сектор с усиленным контролем.

Видео: YouTube/Факти ICTV

"В столовую, в баню и на работу Зайцева будет ходить в сопровождении инспектора. Она будет работать швеей или вышивальщицей с зарплатой чуть больше четырех тысяч гривен", - говорится в материале "Фактов".

"Будет ли подавать кассационную жалобу - неизвестно, адвокат на телефонные звонки не отвечает, осужденная от интервью отказалась", - добавили журналисты.

Елена Зайцева осуждена по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины к 10 годам лишения свободы. Преступление, предусмотренное частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины является преступлением совершенным по неосторожности.

Ранее "Страна" сообщала, почему Зайцеву не направили отбывать срок в колонию.

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