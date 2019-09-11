Президент США Дональд Трамп лично наблюдал за атакой на башни ВТЦ в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом глава Белого дома рассказал на церемонии памяти жертв трагедии в Пентагоне, передает Укринформ.

"Я четко помню, когда впервые услышал эту новость. В то утро я был дома и смотрел телешоу на тему бизнеса. Легендарный руководитель компании General Electric Джек Уэлч должен был дать интервью, но вдруг трансляция прекратилась", - отметил Трамп.

Он вспомнил, что сначала высказывались различные версии событий, даже говорилось о взрыве бытового газа.

"Никто не знал, что случилось", - добавил он. А потом, говорит Трамп, он посмотрел в окно и увидел, как второй самолет врезается в башню Всемирного торгового центра. "И тогда я понял, что мир стал на пороге перемен", - отметил он.

Дональд Трамп сказал, что сразу после этого вышел на улицу вместе с другим человеком, который работал на его компанию, чтобы хоть как-то помочь пострадавшим.

"Мы не были единственными. Многие другие люди собрались вокруг, чтобы сделать то же самое, мы все пытались помочь", - подчеркнул он.

Ранее он публично выражал сомнения в официальной версии теракта 11 сентября.

11 сентября 2001 года на территории США произошла серия скоординированных террористических атак. В башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, комплекс Пентагона под Вашингтоном врезались самолеты. Через некоторое время небоскребы были обрушены. Еще один лайнер на поле в штате Пенсильвания. Жертвами трагедии стали 2996 человек, более 6 тыс. человек получили ранения.

"Страна" написала о хронике теракта 11 сентября. В своей речи в 2001 году тогдашний американский президент Джордж Буш объяснил мотивацию террористов "ненавистью к свободе и демократии США". При этом часть отчета спецкомиссии по расследованию произошедшего (28 страниц) была засекречена его же указом.

Напомним, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай публично назвал ИГИЛ продуктом и инструментом США.