В среду, 11 сентября торги на межбанковском валютном рынке Украины завершились 6-копеечным укреплением гривны до 24,93-24,94 грн./$.

Об этом передает УБР со ссылкой на начальника управления дилинговых операций "Райффайзен банка Аваль" Юрия Гриненко.

В течение дня курс вплотную поднимался к отметке 25,0 грн./$.

"После широкого старта котировки сузились до диапазона 24,93-24,95 грн./$. После чего на фоне повышенного спроса со стороны нерезидентов курс вырос до 24,97-24,99 грн./$. А затем пошел вниз. Нацбанк дважды выходил на рынок с покупкой валюты: первый раз приобрел порядка $20 млн по 24,96 грн./$, а во второй покупал по 24,93 грн./$", – рассказал о ходе торгов Гриненко.

Объем сегодняшних торгов казначеи оценили в $200 млн.

Фото: ubr.ua

По словам казначеев, дефицита продавцов сегодня не было. Валютой торговали и привычные аграрии и металлурги, и нерезиденты. Правда, относительно участия последних, на рынке обсуждают разные теории. Одни говорят о продажах для расчета по гривневым ОВГЗ, хотя и признают, что при установленных Минфином лимитах большой объем валюты на межбанк попасть не мог.

Другие указывают на высокий интерес иностранцев к депосертификатам НБУ.

"Высокие ставки интересны нерезидентам, а правительство уже 2 месяца ограничивает продажу гривневых ОВГЗ. Потому они начали через банки скупать двухнедельные нацбанковские сертификаты", - пояснил финансовый аналитики Василий Невмержицкий. Косвенно его слова подтверждает и нацбанковская статистика.

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 5 сентября составил 582,2 млн в долларовом эквиваленте. Исключительно долларов купили 505 миллионов.

По данным рейтингового агентства Fitch среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл. За первую неделю осени представители НБУ увеличили объемы закупки иностранной валюты более чем в 5 раз.

Ранее в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины.

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