Дик ван Дуйн из нидерландского города Нордвейк стал популярным после того, как выложил в сеть фото суслика, нюхающего цветок. Об этом сообщает местное издание RTL.Nieuws.



"Дик ван Дуйн из нидерландского города Нордвейк, который фотографирует для хобби, завоевал международную известность. Снимок, который он сделал этим летом, грызуна, нюхающего цветок, облетел весь мир", - говорится в сообщении.

Ранее он выложил фото в Instagram. "У меня было много лайков, но я не ожидал, что фото станет таким популярным", - говорит автор фото.

Фотографирует он преимущественно осенью и зимой, именно тогда он нет много работы. Время от времени путешествует.

Фото суслика он сделал в Вене этим летом.

Фото: Instagram/ dickvanduijn

Его снимок опубликовали в New York Post, Fox News и Daily Mail.

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