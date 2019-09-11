В "Нафтогазе" предупредили, что часть районов Киева может остаться без тепла
Долги сразу 14 киевских компаний поставщиков тепла за газ перед "Нафтогазом" ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Речь идет о компаниях "Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье Сервис","Сент София Проперти Менеджмент ","Щорса, 32 ЖЕП", предприятие "Групповая котельная МВД Украины", ОСМД "Победа 131-А" и "Юрковская 28".
Подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ.
В "Нафтогазе" призвали должников "привести свои расчеты до надлежащего уровня". Также компания попросила столичную мэрию "взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений".
Ранее "Нафтогаз" заявил о критической ситуации, сложившейся с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль.
Мы разбирались, зачем "Нафтогаз" распродает газ по бросовым ценам, и реально ли запастись им на всю зиму.
Как сообщала "Страна", представители "Нафтогаза" ожидают ответа от российского "Газпрома" на их предложение: о бронировании российской стороной транзита через Украину 60 млрд кубометров газа.
При этом в "Нафтогазе" уже начали публиковать списки предприятий-должников за газ.