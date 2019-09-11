Долги сразу 14 киевских компаний поставщиков тепла за газ перед "Нафтогазом" ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Речь идет о компаниях "Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье Сервис","Сент София Проперти Менеджмент ","Щорса, 32 ЖЕП", предприятие "Групповая котельная МВД Украины", ОСМД "Победа 131-А" и "Юрковская 28".

Подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ.

В "Нафтогазе" призвали должников "привести свои расчеты до надлежащего уровня". Также компания попросила столичную мэрию "взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений".

Ранее "Нафтогаз" заявил о критической ситуации, сложившейся с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль.

Мы разбирались, зачем "Нафтогаз" распродает газ по бросовым ценам, и реально ли запастись им на всю зиму.

Как сообщала "Страна", представители "Нафтогаза" ожидают ответа от российского "Газпрома" на их предложение: о бронировании российской стороной транзита через Украину 60 млрд кубометров газа.

При этом в "Нафтогазе" уже начали публиковать списки предприятий-должников за газ.