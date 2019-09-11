На первую домашнюю встречу "Шахтера" в новом сезоне Лиги Чемпионов против чемпиона Англии "Манчестер Сити" продано уже 30 000 билетов. Около 10 тысяч еще остается в продаже.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Встреча чемпионов Украины и Англии на поле харьковского стадиона "Металлист" пройдет в среду, 18 сентября. Стартовый свисток в 22:00.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Как сообщала "Страна", перед встречей с "Сити" "Горняки" запустили акцию #40000vs11.

"Каждый раз ранее наши болельщики доказывали, что готовы поддержать свой клуб в важнейших поединках Лиги чемпионов, заполнив ОСК "Металлист". Мы уверены в вас и сейчас!", - отметили в пресс-службе "Шахтера".

Напомним, что появился календарь игр Динамо и Александрии в групповом турнире Лиги Европы.