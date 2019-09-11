Депутат-мажоритарщик Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа" Александр Дубинский рассказал, что руководство фракции пытается пропихнуть норму о праве фракций лишать своих членов (даже мажоритарщиков) мандата депутата. Или же норму о так называемом "имеративном мандате".

Об этом депутат рассказал в видео, которое выложил у себя на Facebook.

Видео: Facebook/Dubinsky.pro

В пятиминутном видео Дубинский объясняет, что ранее в Раде обсуждали законопроект 1038. Если бы его приняли в исходном виде, то при выходе депутата списочника или мажоритарщика из фракции (причем вне зависимости от того вышел ли он сам, либо был исключен фракцией), он бы лишался депутатского мандата.

В партии, по словам Дубинского, началось бурное обсуждение и мажоритарщики требовали убрать норму об "императивном мандате". Но пока шло обсуждение, эта же норма неожиданно появилась в другом законопроекте - 1045-1, который должен рассматриваться завтра утром.

Как сказал Дубинский, поправку даже не внесли в сравнительную таблицу "Было-стало", которую раздают депутатам при рассмотрении законопроекта. И обнаружили ее совершенно случайно.

"Я это рассматриваю как глупую попытку втихаря протянуть норму, которая взорвет фракцию изнутри. Но с другой стороны я считаю это довольно позитивным моментом. Нас стимулировали читать все законопроекты".

По словам Дубинского, он не знает, кто внес в законопроект норму, позволяющую лишить депутата мандата. Давид Арахамия сказал, что это не его рук дело.

Дубинский призвал руководство фракции отказаться от намерений протолкнуть тайком эту норму.

Его полностью поддержал еще один мажоритарщик от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Третья за 2 дня попытка на@бать мажоритарщиков собственной фракции. Мы не будем голосовать за этот закон. Мы не будем голосовать за повестку дня с ним. Нет лучшего способа развалить фракцию, чем вот это всё. Не пробуйте", - написал Бужанский у себя в ФБ.

Отметим, что сейчас депутат лишается мандата только если он сам выходит из фракции, причем эта норма не касается мажоритарщиков.

Как уже писала "Страна", по спискам и по одномандатным округам от "Слуги народа" в Раду прошло немало креатур различных групп влияния, которые лишь номинально подчиняются Зеленскому.

Видимо, чтобы получить контроль над такими депутатами, Банковая и пытается провести норму об императивном мандате.

Однако она закономерно натолкнулась на сопротивление части "слуг народа". Впрочем, недостающие голоса теоретически могут дать другие фракции, если с ними сумеет договорится Банковая.

Впрочем, уже однозначно против выссказалась "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Представитель этой фракции Виктория Сюмар поддержала аргументы Дубинского.

"Как ужержать своих депутатов в роли послушных кнопкодавов? Согласовать изменения в регламенте, которые дают возможность исключить депутата из фракции и автоматически лишить мандата. Завтра эта "Новелла" - первый вопрос в повестке дня. Кстати, полностью противоречит 81 статье Конституции", - написала Сюмар у себя в ФБ.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп от "Слуги народа" занялся в Раде кнопкодавством и сразу написал пост с критикой кнопкодавов.

Также мы рассказывали, что в комитете Рады сделали первый шаг к роспуску ЦИК.