В дирекции УПЛ утвердили дату и время начала перенесенной встречи 4-го тура чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" - "Динамо". Игра пройдет 25 сентября. Начало в 17.00, сообщает пресс-служба УПЛ.

“Перенесенный на 25 сентября матч 4-го тура (...) "Мариуполь" - "Динамо", учитывая пожелания клубов и канала-транслятора, начнется в 17.00”, - говорится в сообщении. Встреча "Мариуполя" с киевским "Динамо" была перенесена из-за участия клубов в еврокубках.

Следующие официальные игры "Динамо" и "Мариуполь" сыграют 15 сентября. В 7 туре чемпионата УПЛ киевляне будут принимать черниговскую "Десну", а мариупольцы - "Олимпик".

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