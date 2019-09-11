Посол Франции считает, что "Нормандская четверка" соберется до конца сентября
Встреча лидеров глав государств "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) может пройти еще до конца сентября этого года.
Об этом сообщил отмечает посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins) журналистам в среду в Киеве после возложения цветов к Стене памяти погибшим за Украину в 2014-17 гг возле Михайловского собора, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца", - сказал он.
Ранее "Страна" сообщала, что Меркель заявила, что саммит нормандской четверки может состояться уже через пару недель. А Париж предложил провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни.