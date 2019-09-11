Встреча лидеров глав государств "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) может пройти еще до конца сентября этого года.

Об этом сообщил отмечает посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins) журналистам в среду в Киеве после возложения цветов к Стене памяти погибшим за Украину в 2014-17 гг возле Михайловского собора, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель заявила, что саммит нормандской четверки может состояться уже через пару недель. А Париж предложил провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни.