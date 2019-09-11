Обыски в Приватбанке в Днепре прошли в трех зданиях, сотрудников подозревают в растрате чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

По сообщению полиции, обыски прошли в соответствии с решением Октябрьского районного суда Днепра.

"Во время досудебного расследования предварительно было установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату чужого имущества в крупных размерах. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - рассказали в полиции.

Отмечается, что следственные действия уголовного производства открыты по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) (наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет).

Напомним, что сегодня в центральном офисе Приватбанка пришли обыски.

Также мы писали о том, что в Приватбанке назвали причину визита спецназа в их главный офис. В пресс-службе банка сообщили, что основанием для обыска стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.