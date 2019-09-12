В Верховной Раде проголосовали за изменение формы управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК). Также нардепы обязали руководство Офиса президента подавать электронные декларации об имуществе, а также сократили государственное финансирование политических партий.

Соответствующий законопроект №1029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты для обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции в первом чтении поддержали 283 народных депутатов на заседании в среду, 11 сентября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как ранее сообщалось, автор законопроекта президент Украины Владимир Зеленский предлагает распространить действие закона о предотвращении коррупции в части е-декларирования на должности Офиса президента, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы согласно закону о государственной службе и на помощников судей. При этом из перечня предлагается исключить общественных активистов-антикоррупционеров, е-декларирование для которых ранее уже было отменено решением Конституционного суда.

Согласно законопроекту, декларации руководителя Офиса президента, его первого заместителя и заместителя будут подлежать обязательной полной проверке НАПК как должностных лиц, которые занимают ответственное или особо ответственное положение. Руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров. Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

В законопроекте прописаны требования и ограничения для претендентов на должность главы НАПК. Его будут назначать на 4 года, один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности.

Глава Агентства сможет назначить себе трех заместителей. По его решению может быть создано не более 6 территориальных органов НАПК, территория деятельности которых может не совпадать с административно-территориальных делением. В законопроекте прописан порядок проведения конкурса на должность главы Нацагентства.

Законопроектом предусмотрено создание уполномоченных подразделений по предотвращению и выявлению коррупции в Офисе президента, аппарате Верховной Рады, секретариате Кабмина, аппаратах СНБО, Счетной палаты, Верховного суда, Высшего антикоррупционного суда, Конституционного суда, Национального банка, аппаратах и территориальных органах министерств, на госпредприятиях, в местных советах, администрациях и ряде других государственных учреждений.

Согласно законопроекту, должностной оклад главы НАПК составит 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных граждан, его заместителей – 30 минимумов, а руководителей территориальных управлений – 25. Предусмотрены также надбавки и премии.

В настоящее время оклад члена Агентства составляет 19,5 прожиточных минимумов, а главы органа – пропорционально окладу члена НАПК с коэффициентом 1,3. В законопроекте изложена отдельная норма, согласно которой на иностранцев-нерезидентов, которые являются членами наблюдательных советов государственных банков или предприятий, не распространяется закон в части подачи е-деклараций.

В то же время, предлагается обязать подавать декларации тех, кто работает на должностях в сфере оперативно-розыскной, разведывательной, контрразведывательной деятельности, если их назначает и увольняет президент актами без грифа секретности.

Специальная проверка лиц, назначаемых президентом, Верховной Радой, Кабинетом министров, согласно законопроекту, проводится после назначения на должность, за исключением должности судьи. Кроме того, намерены обязать кандидатов в нардепы на внеочередных, промежуточных, повторных выборах подавать декларации, что не предусмотрено ныне действующим законодательством. Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Согласно переходным положениям законопроекта, после этого через 45 дней досрочно прекратятся полномочия членов НАПК, руководителей аппарата, членов общественного совета при Агентстве. В течение этих 45 дней Кабмин должен будет провести конкурс для назначения нового главы НАПК, а на протяжении 2 месяцев обеспечить формирование общественного совета при органе. Кроме того, Кабмин должен будет определить состав комиссии по аудиту эффективности НАПК не позднее чем через 2 года со дня назначения главы Агентства.

Этим же законопроектом президент Украины предлагает внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" и сократить ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Предусматривается также, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие 2%-ый порог.

"Непонятно почему в законе о перезагрузке НАПК возникает норма фактически об отмене финансирования политических партий, которые не набрали 5%, то есть цель закона который бы дал возможность развиваться партийной системе в Украине, она, фактически нивелируется этим законом", - отметила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар при обсуждении законопроекта на пленарном заседании.

Как сообщала "Страна", руководитель президентской администрации Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в офисе президента. Она выше, чем у Владимира Зеленского.

Напомним, что в феврале 2019 в НАПК уже приостанавливали финансирование "Оппозиционного блока".