Ивановку на Яновку, а Текуче на Текуча. Рада переименовала четыре села в трех областях
Верховная Рада Украины приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.
Так, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) переименовали в село Яновка. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле.
Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовали в Николаевку. Название села Текуче Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текуча.
Напомним, что комитет Рады одобрил переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.
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