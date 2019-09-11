Верховная Рада Украины приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Так, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) переименовали в село Яновка. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле.

Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовали в Николаевку. Название села Текуче Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текуча.

Напомним, что комитет Рады одобрил переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

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