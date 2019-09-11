Представители "Нафтогаза" ожидают ответа от российского "Газпрома" на их предложение о бронировании российской стороной транзита через Украину 60 млрд кубометров газа.

Трехсторонние переговоры с участием представителей ЕС назначены на 19 сентября в Брюсселе.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии корреспонденту УНН.

На переговоры отправится сам Витренко, председатель правления "Нафтогаза" Коболев, председатель компании-оператора украинской ГТС Макогон, один из руководителей "Укртрансгаза" Станчик, а также другие специалисты "Нафтогаза", которые принимали участие в соответствующих расчетах, которые могут быть предметом переговоров.

"Мы ожидаем, во-первых, что российская сторона ответит формально на предложение, которое делал господин Шефчович - это 60 млрд бронирования мощностей со стороны "Газпрома" и общая мощность - 90 млрд. То есть 30 млрд еще будет доступно для бронирования другими компаниями, или даже тем же "Газпромом" для краткосрочных контрактов", - сказал Витренко.

По его словам, украинская сторона приняла предложение еврокомиссара Шефчовича, а от российской пока не было никакой реакции.

"Если нет, мы ожидаем какое-то контрпредложение со стороны "Газпрома", которую мы будем рассматривать", - добавил Витренко.

Мы разбирались, зачем "Нафтогаз" распродает газ по бросовым ценам, и реально ли запастись им на всю зиму.

В НАК "Нафтогазе" запустили программу "Газовый запас", по которой бытовые потребители в сентябре смогут закупить газ сразу на всю зиму по фиксированной "летней" цене - около 4,9 гривен за куб. На таких условиях можно приобрести до 25 тысяч кубов, чего по данным специалистов "Нафтогаза" достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства на протяжении всей зимы.

Напомним, что в "Нафтогазе" решили начать регулярную публикацию списков предприятий-должников за газ. Информацию о "недобросовестных теплопроизводителях" в компании планируют обновлять на своем сайте каждый четверг.