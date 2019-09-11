Частная фирма при содействии "Укргаздобычи" свозила опасные для здоровья людей отходы на обычную свалку. Тем самым нанесла ущерб государству на 15 млн. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований и на сайте Службы безопасности Украины.

Следователи территориального управления ГБР в Киеве разоблачили схему завладения средствами одного из госпредприятий при утилизации отходы бурения.

Как сообщают в СБУ, участниками схемы были должностные лица "Укргаздобычи". Вместе с представителями коммерческой структуры они в течение 2017-2019 годов наладили схему присвоения средств, выделенных на утилизацию отходов. Присвоить деньги они смогли благодаря бездеятельности чиновников Госэкоинспекции.

Сотрудники ГБР задокументировали, что утилизации вообще не происходило, зато буровой шлам вывозили на обычный полигон бытовых отходов.

"Во время временного хранения отходов бурения не были соблюдены экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды", - добавили в СБУ.

Фото: пресс-служба СБУ

По сообщению правоохранителей, утилизация опасных отходов непосредственно угрожала жизни и здоровью граждан. Согласно результатам лабораторных исследований, такие отходы требуют специальной процедуры захоронения.

Во время обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность. Сейчас планируется сообщение о подозрении другим фигурантам производства, среди которых представители государственных контролирующих органов.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Укргаздобыче" заявили, что к ним с обыском пришли Генпрокуратура, СБУ и ГБР.

Кроме того, мы рассказывали, что под Киевом горела свалка отходов возле мусоросортировочного завода.