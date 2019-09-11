Пожар на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновском районе Винницкой области ликвидирован. Никто не погиб и не пострадал в результате инцидента. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В 13:17 пожар был локализован, а в 15:15 - ликвидирован. (…) Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте от ГСЧС работали 112 человек и 26 единиц техники.

Ранее "Страна" сообщала, что 11 сентября в 11:36 вблизи г. Калиновка на технической территории 48 военного арсенала ВСУ произошло возгорание сухой травы на площади около 2 га. Зафиксировано 4 случая детонации боеприпасов.

Кроме того, мы рассказывали, что 8 сентября, в Святошинском районе Киева вспыхнула квартира в многоэтажке, и в результате пожара погибла ее хозяйка.