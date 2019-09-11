Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился на 9 копеек до 24,9275 грн/$1 с 25,015 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,915–24,94 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 12 сентября официальный курс 24,968816 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 11 сентября снизился до 24,9760 грн/$1 с 24,8577 грн/$1.

При этом НБУ понизил на 9 копеек официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 12 сентября до 24,968816 грн/$1 по сравнению с 24,882279 грн/$1 на 11 сентября 2019 года.

Ранее "Страна" писала, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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