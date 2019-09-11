Известная многодетная мать и голливудская актриса Анджелина Джоли намерена усыновить еще одного ребенка. Он станет седьмым в ее большой семье, сообщает Radar Online.

В интервью 44-летняя актриса рассказала, что до сих пор не привыкла к отсутствию старшего сына Мэддокса, уехавшего учиться в Южную Корею. Из-за этого она погрузилась в "психологическую яму", что и подтолкнуло к идее нового усыновления.

По данным источника, усыновление должно произойти уже через несколько месяцев. Какой национальности будет малыш, остается тайной. "Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. Благодаря связям в ООН у Энджи уже есть несколько проработанных вариантов, но ее решения еще нет", – пишет издание.

Как сообщала "Страна", Анджелина Джоли не отрицает, что может пойти в политику.

Она уже поработала послом доброй воли ООН по делам беженцев. Говоря о походе в президенты Джоли сказала так: "Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась... Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются".

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли посетила в Лондоне церковную службу в Соборе Святого Павла, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.