Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предлагает парламенту перераспределить 1 млрд гривен на бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС) из Фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Об этом говорится в законопроекте №2033, зарегистрированном в парламенте 3 сентября.

Согласно ему, стоит увеличить расходы общего фонда по бюджетной программе поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры на 1 млрд гривен. Эту сумму предлагают отнять у Фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

При этом предлагается установить, что дополнительные средства направляются исключительно на специальную бюджетную дотацию за выращивание молодняка КРС, который родился в хозяйствах физических лиц.

Также проект рекомендует Кабинету Министров предусмотреть при подготовке госбюджета на 2020 год дополнительные средства на финансирование специальной бюджетной дотации за выращивание такого молодняка.

Согласно пояснительной записке, в Германии существуют прямые бюджетные дотации на поддержку животноводства, которые составляют более 10 млрд евро в год, в Польше они составляют более 1,5 млрд евро в год, при этом в Украине на 2019 год были предусмотрены расходы на сумму 3,5 млрд гривен, из которых 700 млн гривен по направлению дотации за молодняк.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 февраля 2019 года в Украине насчитывается 3,39 млн голов, что на 3,4% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

В целом за 28 последних лет поголовье КРС в Украине сократилось в около 7 раз - с 25,2 млн голов до 3,4 млн голов.

"Если раньше корова была кормилицей селянской семьи, то сейчас она все больше превращается в экзотическое животное", - сказано в пояснительной записке.

В свою очередь Гончаренко считает, что выделение 1 млрд гривен указанному фонду Президента осуществилось в условиях критического бюджетного недофинансирования многих важных программ и является грубым нарушением основополагающего принципа справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства.

"Во избежание дальнейшего "зубожіння" населения Украины и защиты его социально-экономических прав и предложено к рассмотрению этот законопроект", - отметил депутат.

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