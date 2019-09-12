Сеть облетела фотография Игоря Коломойского в офисе президента Украины. Он сидит по левую руку от Владимира Зеленского. Кроме него за столом - глава ОП Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук и другие.

Фото стало еще одним поводом обсудить связь президента и олигарха. И дало повод говорить о том, что на Банковую "приехал настоящий президент".

А журналисты предположили, что фотографию выложили, дабы сыграть на опережение - так как визит Коломойского на Банковую (вероятно, далеко не единственный) могли сфотографировать папарацци.

Впрочем, ажиотаж в соцсетях был ожидаемым: тема "Зеленский+Коломойский" является одной из центральных в украинской политике. Начиная с того момента, как Зе на "плюсах" - телеканале олигарха - объявил о походе в президенты.

"Страна" вспомнила, что известно об отношениях президента и бизнесмена.

От "Квартала" до выборов. История отношений

Зеленский и Коломойский - давние бизнес-партнеры. На телеканале днепропетровского олигарха "1+1" все последние годы выходило юмористическое шоу "Квартал".

Там же показывали телесериал "Слуга народа", без преувеличения сделавший Зе президентом Украины. Вряд ли это произошло случайно и без ведома Коломойского.

"Студия Квартал 95", основанная Владимиром Зеленским, а также Борисом и Сергеем Шефирами начала сотрудничать с каналом Коломойского с 2012 года, куда перебралась с "Интера".

Во сколько обошелся контракт каналу Коломойского неизвестно, но без долгов не обошлось.

В сеть попало видео, как в 2017 году участники "Студии квартал" просят у Коломойского погасить долг. Ролик был обнародован во время предвыборной кампании 2019 года, на нем юмористы вместе с Зеленским обращаются к Коломойскому, поздравляют его с днем рождения и в шутливой манере просят у "повлиять на канал "1+1", чтобы тот погасил долг перед "Кварталом".

"Дорогой Игорь Валерьевич! Я желаю вам в следующем году, чтобы у вас было все как прежде, а у нас – хоть что-нибудь поменялось", – говорит на видео Зеленский.

При этом "квартальцы" часто показывали то, что было на руку Коломойскому.

Например, в довольно позитивном для олигарха ключе было показано его общение с Порошенко после увольнения Коломойского с поста руководителя Днепропетровской обладминистрации.

Олигарха сыграл сам Зеленский.

В этом выступлении "Порошенко" спрашивает у "Коломойского" позволения войти в свой кабинет, а тот вместо президента вносит правки в государственные документы. Кварталовцы, правда, не обошли вниманием и владельца группы "Приват", использовав в выступлении его яркие фразы: "Алле, гараж!", "Кофе идешь пить?", которые он выдал в стычке с журналистом под зданием "Укрнафты".

Но "лузером" в этой ситуации выглядел именно "Порошенко".

Выборы и Коломойский

В предвыборный период на горизонте Зе возникает и Андрей Богдан - адвокат днепровского бизнесмена. Он становится советником по юридическим вопросам у "слуги народа". И параллельно летает в Израиль к Игорю Коломойскому.

В штабе "Слуги народа" начала работу и охранная фирма, которая имеет отношение к группе "Приват". Оба феномена Зе объяснял тем, что заключил легальный контракт на оказание таких услуг. На что он безусловно имеет право.

Одновременно с этим журналисты пытаются вскрыть связи самого Владимира Зеленского с олигархом.

"Схемы" выяснили, что за последние два года будущий президент не менее одиннадцати раз летал в Женеву, когда там жил Коломойский, а после переезда того в Израиль, летом 2018 Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив. То есть где-то за полгода до похода в президенты.

После избрания Зеленского президентом присутствие Коломойского в его окружении стало более явственным. В Офисе президента это прежде всего его глава Андрей Богдан, ставший "тенью" Зеленского. Работал в политических структурах Коломойского и замглавы ОП Кирилл Тимошенко (выходец из партии "Укроп").

По "квоте" олигарха в Раду зашли также несколько десятков нардепов (часть из них осела в "Слуге народа").

Один из наиболее ярких ставленников олигарха в парламенте - это участник первой десятки списка "СН" Александр Ткаченко, экс-глава медиа-империи Коломойского "1+1". В парламенте он возглавил комитет по гуманитарной и информационной политике. Также ходят слухи, что его продвигают на должность главы КГГА, а впоследствии - и на пост мэра Киева.

"Страна" также рассказывала о связях с Игорем Коломойским начальника охраны президента Максима Донца и главы Генштаба Руслана Хомчака. А с Андреем Богданом - шефа Госохраны Алексея Оцерклевича.

В общем очевидно, что взаимоотношения у Зеленского и Коломойского давние и укорененные. Вопрос только, во что они превратились сейчас.

На этот счет бытует четыре версии.

1. Коломойский хозяин Зеленского

Это мнение распространенное в медийных и в политических кругах. Опирается на множество фактов, которые указывают на серьезное влияние, которое имеет олигарх на политику власти.

Это и нахождение его человека Андрея Богдана во главе Офиса президента (а через него и влияние на Генпрокуратуру, у руля которой находятся люди главы ОП, и многие другие структуры).

Это и наличие большого числа людей Коломойского во фракции "Слуги народ", а главное - множество преференций, которые сейчас получает олигарх по бизнесу. Начиная от льготных тарифов на поставки электроэнергии на свои заводы и заканчивая расстановкой его людей в руководстве госпредприятий, где они заменили "на потоках" людей Кононенко и Порошенко.

Кроме того, довольно успешно у Коломойского ведется борьба в судах по делу "Приватбанка". Напомним, что банк пытается заставить олигарха вернуть многомиллиардные кредиты, которые взяли и не вернули его структуры, а Коломойский отбивается от этого и параллельно оспаривает саму законность национализации "Приватбанка".

И пока суды в общем и целом идут для олигарха вполне успешно. Можно, конечно, говорить, что президент у нас на суды не влияет, но в это мало кто поверит.

Впрочем, многие эксперты считают картину мира, в которой Зеленский является марионеткой Коломойского сильно упрощенной. И в ходу есть и другие версии.

2. Коломойский акционер Зеленского

То, что влияние владельца "Привата" не является единоличным, говорит кадровый расклад вокруг Зе.

В нем присутствуют представители "Квартала" (личной гвардии Зе), Виктора Пинчука и зарубежных грантовых структур, связанных со странами Запада, а также с Соросом.

То есть помимо Коломойского - еще несколько центров политического притяжения. И Игорь Валерьевич по этой версии всего лишь "миноритарный акционер", хоть и с блокирующим пакетом, благодаря наличию нескольких десятков депутатов во фракции "Слуга народа", а также связям с Богданом.

При этом он пытается "надувать щеки", всячески показывая свою близкую связь с Зеленским.

3. Коломойский влияет на Зеленского, но это временно

Эта версия является вариацией предыдущей. Влияние Коломойского на Зе действительно велико.

Но президент им очевидно тяготится, посколько эти связи его компрометируют в глазах Запада и в украинском обществе, да и снижают управляемость всей вертикалью власти, которая "нашпигована" людьми олигарха.

Именно поэтому Зе старается уравновесить людей Коломойского в своем окружении другими группами и лично преданными себе кадрами (Баканов, Шефир). А в перспективе вообше свести влияние олигарха к нулю.

Доказательством этого являются попытки команды Зеленского укрепить власть над депутатами собственной фракции через отмену неприкосновенности и через введение императивного мандата. Последнему факту уже успели возмутится депутаты от "Слуги народа", которых в СМИ связывают с Коломойским.

К слову, версия о том, что влияние Коломойского сильно преувеличено распространена среди многих бизнесменов и политиков. В частности, ее публично озвучивает Филатов и, в частных беседах, как говорят, Ринат Ахметов.

4. Все уже в прошлом

Еще одна версия состоит в том, что Коломойский работал в серьезной связке с Зеленским во времена "Квартала" и на этапе предвыборной кампании. И помог ему победить на выборах под определенные обязательства.

Однако эти обязательства не вечные и на данный момент у Зе есть практически полная свобода. Более того, Зеленский сильно недоволен поведением Коломойского, который своими заявлениями и действиями (перехватом контроля над госпредприятиями, судами по Приватбанку) дискредитирует президента.

И в ближайшее время между ними может произойти серьезный конфликт.

Какая из этих четырех версий верна можно будет определить только практическим путем. Поэтому будем следить за развитием событий и за тем, как пойдут дела у Коломойского в ближайшем будущем.